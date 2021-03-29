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Кількість смертей від коронавірусу в Мексиці виявилася на 60% вищою

Нові цифри смертності отримали після аналізу "надлишкових смертей" та аналізу свідоцтв про смерть.

Кількість смертей від коронавірусу в Мексиці виявилася на 60% вищою
Фото: ЕРА/UPG

Мексика опублікувала переглянуті дані, згідно з якими кількість смертей від коронавірусу в країні є на 60% вищою, ніж повідомлялося раніше. Наразі вважається, що понад 321 тисяча людей померла від Covid-19 у країні, хоча ще кілька днів тому кількість жертв оцінювали у 200 тисяч, передає ВВС.

Згідно з переглянутими даними, Мексика посідає друге місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу після США, де померли 549 тисяч людей. Мексика також обігнала Бразилію, де кількість жертв 310 тисяч.

Експерти давно попереджали, що справжня кількість загиблих від ковіду в Мексиці, ймовірно, є набагато вищою через те, що у країні бракує тестів. Також вважається, що нестача ліжок для інтенсивної терапії у багатьох штатах призвела до того, що велика кількість людей померла просто у своїх будинках.

Нові цифри смертності отримали після аналізу "надлишкових смертей" та аналізу свідоцтв про смерть.

Президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора критикують через його реакцію на пандемію. Опозиція звинуватила його у затримках з програмою вакцинації.

У Мексиці наразі використали 6,1 млн доз вакцин. Це замало для країни зі 126 млн мешканців.

США повідомили, що спрямують своїм сусідам - Канаді та Мексиці - 4 млн доз вакцини AstraZeneca, з них 2,5 млн отримає Мексика, 1,5 млн - Канада. Обидві країни просили США про допомогу.

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