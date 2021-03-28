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"Дедалі більш суперечливі": у Держдепі охарактеризували відносини США та Китаю

Разом зтим між двома країнами існують сфери співпраці.

"Дедалі більш суперечливі": у Держдепі охарактеризували відносини США та Китаю
Ентоні Блінкен
Фото: wikipedia.org

Державний секретар США Ентоні Блінкен вбачає "дедалі більш суперечливі" аспекти відносин Сполучених Штатів з Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

"У відносинах очевидно дедалі більше суперечливих аспектів, безумовно, є і конкурентні", - сказав Блінкен CNN, додавши, що між двома країнами існують також сфери співпраці.

Нагадаємо, 22 березня Європейський союз, США, Великобританія і Канада ввели санкції проти китайських офіційних осіб. Причиною вони назвали утиски мусульман-уйгурів в Сіньцзяні-Уйгурському районі КНР. Санкції передбачають обмеження на поїздки чиновників з чорного списку в країни ЄС, Сполучені Штати, Британію і Канаду.

У відповідь КНР запровадила санкції щодо низки американських і канадських чиновників. У список санкцій, зокрема, потрапили голова комісії США з міжнародної релігійної свободи Гейл Манчин, віцеголова комісії Тоні Перкінс, депутат канадського парламенту від Консервативної партії Майкл Чонг.

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