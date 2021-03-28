В Індонезійському місті Макассар біля переповненого римо-католицького собору під час недільної служби у неділю, 28 березня стався вибух.

Про це пише Радіо Свобода.

Напад стався близько 10:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом) в провінції Південне Сулавесі. Кілька людей отримали поранення.

Фото: ЕРА/UPG

Прессекретар Національної поліції Арго Ювоно заявив, що від вибуху постраждали 14 людей поза церквою.

Влада заявила, що загиблих серед прихожан церкви не було.

Фото: ЕРА/UPG

Поліція країни припускає, що напад влаштували двоє підривників-смертників.

“Двоє людей їхали на мотоциклі, коли вибух стався біля головних воріт церкви. Зловмисники намагалися потрапити до церковного комплексу. Мотоцикл був знищений, є частини тіла”, – сказав Ювоно.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Контртеррористичний підрозділ Індонезії розпочав розслідування щодо того, яка терористична мережа може нести відповідальність за напад.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за подвійний теракт в Багдаді, в результаті якого загинули 32 людини.