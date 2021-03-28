В Індонезійському місті Макассар біля переповненого римо-католицького собору під час недільної служби у неділю, 28 березня стався вибух.
Про це пише Радіо Свобода.
Напад стався близько 10:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом) в провінції Південне Сулавесі. Кілька людей отримали поранення.
Прессекретар Національної поліції Арго Ювоно заявив, що від вибуху постраждали 14 людей поза церквою.
Влада заявила, що загиблих серед прихожан церкви не було.
Поліція країни припускає, що напад влаштували двоє підривників-смертників.
“Двоє людей їхали на мотоциклі, коли вибух стався біля головних воріт церкви. Зловмисники намагалися потрапити до церковного комплексу. Мотоцикл був знищений, є частини тіла”, – сказав Ювоно.
Контртеррористичний підрозділ Індонезії розпочав розслідування щодо того, яка терористична мережа може нести відповідальність за напад.
Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за подвійний теракт в Багдаді, в результаті якого загинули 32 людини.