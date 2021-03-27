Білорусі відмовили в участі у "Євробаченні-2021"

Представлена до участі пісня порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, оскільки заявлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті конурсу.

"Європейський мовний союз і Reference Group, керуючий рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Белтелерадіокомпанії), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони прийшли до висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", - йдеться в заяві організаторів.

Уточнюється, що "оскільки БТРК не зміг подати заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні" Євробачення "в травні".

Цього році на конкурс "Євробачення" Білорусь збиралася відправити гурт "Галаси ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе" ( "I'll Teach You"). Музиканти групи не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, і в багатьох піснях прямо або побічно висміюють тих, хто виступає за зміни в країні.

Рефреном пісні стали такі слова: "Я научу тебя плясать под дудочку... Я научу тебя клевать на удочку... Я научу тебя ходить по струночке... Ты будешь всем доволен, рад всему".

Європейський мовний союз (ЕВС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу і не допустив пісню до участі в конкурсі. Після цього претендент від Білорусі на участь в "Євробаченні" оголосив про підготовку нової пісні для подачі заявки.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться вживу та з глядачами.

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A. Він став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.