ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли у 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати
Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли у 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Що відбувається в мирному процесі
Що відбувається в мирному процесі
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз показали з космосу
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз показали з космосу
Трьом членам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозру в державній зраді
Трьом членам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозру в державній зраді
Справа Семенченка і Шевченка: СБУ показала нові докази постачання військових товарів з РФ
Справа Семенченка і Шевченка: СБУ показала нові докази постачання військових товарів з РФ
Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)
Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)
ГоловнаСвіт

Білорусі відмовили в участі у "Євробаченні-2021"

Представлена до участі пісня порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації.

Білорусі відмовили в участі у "Євробаченні-2021"
Фото: EPA/UPG

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, оскільки заявлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті конурсу.

"Європейський мовний союз і Reference Group, керуючий рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Белтелерадіокомпанії), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони прийшли до висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", - йдеться в заяві організаторів.

Уточнюється, що "оскільки БТРК не зміг подати заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні" Євробачення "в травні".

Цього році на конкурс "Євробачення" Білорусь збиралася відправити гурт "Галаси ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе" ( "I'll Teach You"). Музиканти групи не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, і в багатьох піснях прямо або побічно висміюють тих, хто виступає за зміни в країні.

Рефреном пісні стали такі слова: "Я научу тебя плясать под дудочку... Я научу тебя клевать на удочку... Я научу тебя ходить по струночке... Ты будешь всем доволен, рад всему".

Європейський мовний союз (ЕВС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу і не допустив пісню до участі в конкурсі. Після цього претендент від Білорусі на участь в "Євробаченні" оголосив про підготовку нової пісні для подачі заявки.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться вживу та з глядачами.

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A. Він став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також