Країни Балтії ввели санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Литва, Латвія, Естонія внесли у санкційні списки ще 118 представників режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється на сайті литовського МЗС.

"Литва разом з Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму повинні усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не буде стояти осторонь", - зазначив голова МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначається, що у список внесені особи, які працюють в структурах МВС Білорусі і безпосередньо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, які брали участь в репресіях проти демократичної опозиції та громадянського суспільства, відповідальні за серйозні систематичні порушення прав людини.

Їм буде заборонено в'їзд до цих трьої країн.

Загалом у національних санкційних списках наразі знаходяться 274 представника білоруської влади та силових структур.

Нагадаємо, напередодні 17 країн Європи, Канада та США підтримали створення міжнародної платформи (International Accountability Platform for Belarus (IAPB), що займатиметься документуванням порушень прав людини режимом Лукашенка у Білорусі.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати його президентські повноваження.