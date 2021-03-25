Вірджинія стала першим південним штатом США, який скасував смертну кару

Загалом таке рішення ухвалене вже у 23-х штатах.

Вірджинія стала першим південним штатом США, де скасували смертну кару. Загалом таке рішення ухвалене вже у 23-х штатах.

Губернатор Ральф Нортем підписав відповідний закон, згідно з яким людей у Вірджинії більше не будуть страчувати за злочини, передає BBC.

Губернатор заявив, що скасування смертної кари зупинить "машину смерті" з історією расової нерівності.

Смертна кара в США досі дозволена у 27 штатах, хоча в деяких з них запроваджено мораторій на приведення у виконання смертних вироків.

У Вірджинії стратили більше людей, ніж у будь-якому іншому штаті, крім Техасу, відтоді, як у 1976 році Верховний суд залишив смертну кару чинною. З того часу переважна більшість страт сталася в південних штатах США, які раніше входили до Конфедерації рабовласників.

Губернатор Ральф Нортем заявив, що 296 із 377 засуджених до страти і страчених у США в 20 столітті, були з темним кольором шкіри. Останні засуджені до смертної кари в Вірджинії - афроамериканці. Їм змінять вирок на довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.