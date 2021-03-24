Держави, якими правильно керують, правильно розвиваються

Від часу проголошення своєї незалежності у 1971 році Об’єднаним Арабським Еміратам вдається майстерно поєднувати політичні та економічні інтереси. Це дає свої плоди. З країни, яка ще на початку 1950-х свій основний прибуток ґрунтувала на вилові перлин і риби, Емірати перетворилися на дев'яту найбагатшу економіку світу, сягнувши за цим критерієм рівня Данії та США. Країна активно інвестує у соціальну сферу. Громадянам, які цього потребують, тут надають соціальне житло — єдине, його не можна продати. У ОАЄ високорозвинені медицина й освіта, також і вища, для громадян вони безоплатні, можливість навчатися у будь-якому вузі світу за бюджетні кошти для них теж відкрита. Усю територію ОАЕ пронизує розгалужена мережа якісних автодоріг, у країні діють два потужні морські порти та найбільший у світі за пасажиропотоком аеропорт.

Фото: alexcheban.livejournal.com

Оскільки ОАЕ є шостими у світі за запасами нафти, а за потужністю родовищ природного газу — сьомими, перше, що спадає на думку для пояснення цього добробуту: фундаментом процвітання стали нафта та газ. Однак це усього лиш стереотип. Адже ще від часу здобуття незалежності у 1971 році ОАЕ найменше з усіх у Перській затоці покладаються на експлуатацію цих природних багатств. Нині частка прибутку від видобутку та переобки нафтогазової сировини у ВВП країни — близько 18%, решта — надходження від туризму, промисловості та фінансового сектору.

Наприклад, поклади нафти на території емірату Дубай (ОАЕ є федерацією з семи держав — еміратів) не перевищують 5% від запасів нафти емірату Абу-Дабі. Однак Дубай усе одно є надзвичайно заможним: левову частку надходжень у бюджет цієї держави забезпечують туризм та будівельна галузь. Одна зі стратегій економічного розвитку емірату передбачала створення транспортного хабу. Її втілено, й річний потік пасажирів, яких обслуговує аероборт у Дубай-сіті, нині є найбільшим у світі. Інвестиційної привабливості емірату додала й всесвітня виставка Експо-2020 — ОАЕ мали вибороти право на її проведення (з огляду на пандемію початок події перенесено на жовтень 2021 року).

Ці здобутки — результат правильного стратегії розвитку країни. Об’єднані Арабські Емірати загалом, й кожний емірат окремо чітко планували розвиток своєї економіки. Замість видобутку і продажу сировини у основу господарства держави було покладено переробку виробленого й розбудову промисловості, передусім ішлося про виготовлення товарів, які необхідні на внутрішньому ринку. Нині окрім нафто- й газопереробної у країні високорозвинена будівельна галузь — тут створюється чимало обʼєктів індустріальної та побутової інфраструктури. Матеріали для такого будівництва — цемент, кераміка, металопрофіль виробляють на місці. І ця продукція стала настільки якісною, що вже завоювала наші ринки (прикладом є присутність у наших маркетах виробленої у ОАЕ будівельної кераміки). Те саме стосується й створення доріг — асфальт для їх будівництва також місцевий.

ОАЕ нині — це потужний фінансовий центр світу. Прозорі умови ведення бізнесу та необтяжливе оподаткування (як от відсутність податку на зарплатню тощо) спонукають підприємців з усього світу та міжнаціональні компанії створювати тут офіси та засновувати виробництва. Та на відміну від України, де вільні економічні зони нічого не приносили у бюджет і лиш дозволяли бізнесу ухилятися від сплати податків і мита на ввезені контрабандою товари, економіка ОАЕ від створення таких вільних зон виграла. Не останню роль у цьому зіграла чітка регламентація діяльності бізнесу та лобіювання інтересів держави (наприклад, поза такими вільними зонами громадянам ОАЄ має належати 51% акцій у створених іноземцями підприємствах). У такий спосіб країна змогла ініціювати заснування підприємств саме там, де їй це було економічно вигідно, й зумовила створення нових робочих місць.

Згадане — не повний перелік напрямків розвитку економіки ОАЕ, яким вдалось об’єднати свої політичні і економічні інтереси в одне ціле. У військовій безпеці, а також у торгівлі глобальним політичним партнером країни є США. У 2020 році ОАЕ налагодили дипломатичні відносини з Ізраїлем. Прозахідний курс країни — не позірний, адже місцевий істеблішмент має здебільшого якісну західну освіту. Ті, хто закінчив Гарвард та інші престижні західні університети — не виняток серед представників правлячих кіл країни. Добрі в ОАЕ відносини і в регіоні, зокрема їхнім партнером є такий визнаний лідер як Саудівська Аравія.

Прозорі та вигідні умови для ведення бізнесу, розбудована транспортна інфраструктура, розвинені медична й соціальна сфера — усе це приваблює в ОАЕ щораз більші інвестиції, і йдеться не лише про фінансовий капітал, а й про людський, адже з понад 9 млн населення громадянами країни є близько півтора мільйона осіб, а решта — кваліфіковані іноземні кадри, які розбудовують економіку. І на відміну від Європи, де іммігранти поволі заполонюють усе більші території, у ОАЄ діє національна стратегія щодо поступової заміни висококваліфікованих фахівців-іноземців вітчизняними управлінськими кадрами, передусім ідеться про стимуляцію таких фахівців високою зарплатнею.

Створений в ОАЕ добробут суспільства є унікальним досвідом, і я переконаний, що українським елітам слід його детально дослідити та проаналізувати, щоби перейняти усе, здатне жити в наших умовах.