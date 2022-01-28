Блокчейн государственного сектора

Сотни руководителей в правительстве присоединяются к рабочей группе по блокчейну, которая называется Администрации общих служб (GSA. Цель - поделиться примерами использования в госуправлении и передовым опытом).

Ажиотаж вокруг этой технологии нарастает по мере того, как государственные агентства начинают пилотировать и тестировать блокчейн-приложения для платежей, цепочек поставок, управления идентификацией, безопасного обмена данными и многого другого, применяемого не только в бизнесе, но и в управлении государством.

В то время как список потенциальных приложений блокчейна продолжает расти, уже наработаны три убедительных преимущества этой технологии в государственном секторе, как говорят – «прямо сейчас».

Преимущество № 1: построение доверительных отношений с гражданами

По данным исследовательского центра Pew Research Center, доверие американцев к правительству на конец 2021 года, находится на рекордно низком уровне. Только 18 % американцев говорят, что большую часть времени они могут доверять правительству в том, что оно делает правильные вещи. Причины такого недоверия многочисленны и сложны, но блокчейн может способствовать обращению этой тенденции вспять.

Ключевой особенностью решений на основе блокчейна является прозрачность за счет децентрализации, позволяющая участвующим сторонам просматривать и проверять данные. Блокчейн-решение для некоторых услуг для граждан может позволить проводить независимую проверку заявлений правительства. Например, правительства Швеции, Эстонии и Грузии экспериментируют с земельными реестрами на основе блокчейна, что позволяет нескольким сторонам безопасно хранить копии реестра. Эта модель может помочь быстро решить имущественные споры или вообще предотвратить их. Когда граждане и правительства имеют общий доступ к записям, снижается вероятность недоверия.

Преимущество № 2: защита конфиденциальных данных

Нарушения личных данных стали фактом жизни в современном цифровом мире. Полные имена, номера социального страхования, даты рождения, адреса и номера водительских прав …. Впервые глобально данные 143 миллионов обычных американцев были раскрыты в результате взлома базы данных Equifax в 2017 году. Всего за 2 года до этого более 20 миллионов записей о бывших и настоящих государственных служащих были украдены из баз данных, поддерживаемых Управлением по управлению персоналом.

Любая хакерская атака в любой стране нацелена кроме прочего – на слив в общий доступ персональных данных пользователей.

Но именно правительство пытается удержать свой авторитет как хранитель записей по умолчанию для общества. Но вместо того, чтобы принимать такие атаки как плату за ведение бизнеса в информационную эпоху, их можно смягчить или избежать за счет ответственного развертывания структур данных блокчейна. Такие структуры данных укрепляют сетевую безопасность за счет снижения риска единой точки отказа и могут сделать попытки взлома непомерно сложными.

Правительственные учреждения, такие как Министерство внутренней безопасности, финансируют блокчейн-стартапы для проведения исследований и разработок и изучения новых подходов к кибербезопасности. По словам официального представителя DHS, «технологии блокчейна могут революционизировать то, как мы управляем онлайн-идентификацией и доступом в Интернет; этот научно-исследовательский проект поможет приблизить этот потенциал к реальности».

Преимущество № 3: снижение затрат и повышение эффективности

Для государственных деятелей, идущих по тонкому бюджетному канату, блокчейн может стать необходимым спасательным кругом. В правильном контексте блокчейн-решения могут уменьшить избыточность, оптимизировать процессы, снизить нагрузку на аудит, повысить безопасность и обеспечить целостность данных.

На первое место выходят сроки обработки информации. ТО, на что обычно уходит 40 дней анализа и сбора данных, с применением блокчейн технологий может уложиться в целевое время в 10 дне. Блокчейн-решение может снизить прямые затраты времени на анализ предложения почти на 80 %.

Чтобы еще раз проиллюстрировать, как решения на основе блокчейна могут повысить эффективность, рассмотрим текущую задачу федерального правительства по сверке внутригосударственных денежных переводов. В любой момент времени в федеральном бюджете есть триллионы долларов несогласованных средств. Процесс согласования этих средств требует много времени, дорог и создает неопределенность в бюджете. Платежная и бухгалтерская система, использующая блокчейн, могла бы обеспечить постоянный контрольный журнал и способствовать более быстрой сверке финансовых данных.

В итоге

Будучи относительно новой технологией на практике, экосистема блокчейна быстро развивается, чтобы сузить варианты использования и сотрудничать для тестирования и изучения ее потенциала. По мере развития блокчейна мы ожидаем новых и ранее непредвиденных приложений для правительства, что в конечном итоге повысит доверие, безопасность и эффективность для граждан.