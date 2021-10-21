Криптовалюти як нова фінансова реальність

Світ змінюється, і це вже не можна ігнорувати. Те, що раніше здавалося еталоном стабільності і надійності (банківська система, державні інститути), втрачає свої позиції, поступаючись натиску нових технологічних рішень. І це ознаки природного прогресу, коли на зміну колишнім системам приходять нові, що відповідають актуальним запитам суспільства.

Як коронакриза прискорила інтерес до криптовалют і куди це нас приведе?

Фото: EPA/UPG

Каталізатор прогресу

До 2020 року зміни відбувалися досить лінійно і поступово, але ковідна криза дала несподіваний поштовх розвитку цифрових технологій, прискоривши перехід до більш ефективного і швидкого обміну інформацією і грошима. Криза - це завжди точка росту для інновацій.

Найбільш помітний прогрес стався у фінансовій сфері: активно зріс попит на альтернативні способи розрахунків, зберігання та інвестування коштів. Так, за даними Forbes, капіталізація ринку криптовалют протягом 2020 року значно зросла завдяки, зокрема, інтересу найбільших інституційних інвесторів, які відмінно уловлюють тренди.

Які причини того, що відбувається?

По-перше, традиційна банківська система має ряд недоліків централізованого монополіста, серед яких дуже бюрократизовані процеси, високі комісії, відсутність гарантії банківської таємниці, повний контроль над коштами клієнтів.

По-друге, масштабна доларова емісія викликала неконтрольоване зростання інфляції, що сприяло пошуку нових рішень для збереження цінності.

По-третє, економічне і політичне протистояння між США і Китаєм ускладнює процедури поставок товарів і взаєморозрахунків по всьому світу. Водночас загострення технологічної конкуренції прискорює впровадження фінтехрішень на різних рівнях.

Фото: EPA/UPG

Ці проблеми не виникли раптово, але криза допомогла виявити слабкі місця і мотивувала бізнес шукати нові рішення: операційно більш ефективні і мінімально залежні від зовнішніх факторів.

Одним з таких рішень стало використання потенціалу цифрових грошей (криптовалют) і розподілених баз даних (блокчейну).

Що не так з фіатними валютами і навіщо шукати цифрові альтернативи?

Фіатні валюти, як традиційний засіб обміну і збереження цінностей, перестали відповідати актуальним запитам. Розрахунки повністю контролюються державами і фінансовими інституціями, вони дорогі і неефективні через складність процедур і наявність посередників.

Функція збереження цінності також під питанням, адже сучасні валюти нічим, крім довіри суспільства, не забезпечені, повністю залежать від державної політики, зазнають інфляції внаслідок неконтрольованої емісії (для покриття неефективного держуправління фінансами).

Ба більше, банківська система не здатна гарантувати безпечне зберігання через ряд причин, зазначених вище: кошти, що зберігаються в банку, фактично не належать власнику. Він змушений довіряти банку. У нього немає вибору.

Фото: EPA/UPG

Як криптовалюти вирішують ці проблеми

Вони, як і фіатні валюти, забезпечені довірою користувачів. Але їхній курс залежить від ринкових механізмів, а не монетарної політики держави.

Їхня емісія умовно рівномірна, передбачувана і часто обмежена, базується на протоколах, які працюють без втручання людини.

Обмін активами відбувається безпосередньо між учасниками, без посередників, практично миттєво і, як результат, коштує дешевше.

Запис про рух коштів і зберігання їх на певній адресі ведеться в децентралізованому реєстрі, який неможливо зламати, доступ до засобів користувачів можливий тільки за наявності ключа (коду). Тому питання збереження коштів залежить від дій їхнього власника, а не від третіх осіб.

Використання криптовалют для розрахунків і зберігання всередині системи не вимагає від людини розкриття персональних даних.

І, що важливо, доступ до віртуальних активів тепер набагато ближчий, ніж до банків - у будь-якому смартфоні. Досить просто завантажити безкоштовний мобільний додаток, наприклад, децентралізований мультивалютний Trustee Wallet, в якому можна здійснювати купівлю, обмінні операції та розрахунки, а також безпечно зберігати ключ для доступу до активів.

Стверджувати, що криптовалюти в найближчому майбутньому витіснять фіат - поки що передчасно. Але вже зараз варто визнати, що біткойн подарував суспільству новий рівень фінансової свободи і люди так просто від неї не відмовляться.

Фото: facebook.com/pg/groupofthirty/

Тренди державного управління.

У липні 2020 року G30 * у своїй доповіді Digital Currencies and Stablecoins: Risks, Opportunities, and Challenges Ahead («Цифрові валюти і стейблкойни. Ризики, можливості та виклики на майбутнє») визнала, що цифрові валюти будуть істотно впливати на формування глобальної фінансової системи наступних десятиліть. Тому держави і фінансові органи просто не можуть собі дозволити триматися осторонь від цих процесів.

Люди, що формують світову фінансову політику, представники історично найбільш консервативного сектору економіки, вважають, що цифрові валюти - це наша реальність і це потрібно прийняти і шукати шляхи взаємовигідного застосування!

* Group of 30 - міжнародна організація, що складається з керівників провідних центробанків і великих приватних банків, а також представників МВФ, Світового банку, Базельського комітету з банківського нагляду і Банку міжнародних розрахунків.

Що вони пропонують:

1. Центробанки і міністерства фінансів повинні очолити процес стандартизації та створення інфраструктури для функціонування цифрових валют.

2. Необхідно тестувати безліч варіантів платіжних систем для створення адекватної конкуренції на ринку.

3. Важливо розширити застосування наявних технологій, що прискорюють здійснення роздрібних платежів.

4. Під час прийняття рішень про впровадження CBDC (цифрових валют центробанків) варто врахувати, що суворий державний контроль і наявність традиційних кредитних посередників будуть контрпродуктивними для розвитку технологій. І взагалі, слід дуже уважно зіставити ризики і вигоду, перш ніж їх упроваджувати.

5. В умовах цифрової економіки необхідно подбати про конфіденційність користувачів платіжних систем і знайти баланс між захистом персональних даних і реалізацією державної функції дотримання законності.

6. Розробити міжнародні норми і правила використання та обміну даними для регулювання зростання транскордонного використання цифрових валют.

До речі, однією з ключових перешкод для реалізації всього перерахованого вище учасники G30 називають опір США, викликаний можливістю зменшення ролі і впливу долара на світову економіку.

Фото: EPA/UPG

Яка роль блокчейну?

Не варто ототожнювати блокчейн і криптовалюту. Криптовалюта функціонує на блокчейні, як поїзд, який переміщається по рейках. Або як електронні листи, що надсилаються в мережі Інтернет. Але його сфера застосування набагато ширша.

Блокчейн - це, по суті, універсальна база даних з відмітками часу, яка використовується для обміну достовірними даними в мережі, в тому числі і криптовалютою. Блокчейн здатний нівелювати ризики маніпуляції даними і вирішити питання швидкості обміну, без залучення посередників і централізованого управління.

Але й він має свої зони росту: прийняття технології суспільством і нормативне регулювання (в тому числі законний статус криптовалют), повсюдний доступ і достатня інфраструктура, сумісність між мережами, пропускна здатність, своєчасне технологічне оновлення.

Потенційні сфери застосування блокчейн-технологій

Завдяки своїм властивостям блокчейн відмінно підходить для ведення реєстрів (наприклад, прав власності на землю або нерухомість), баз даних спільного споживання - шерингу, баз персональних даних, для захисту прав інтелектуальної власності, контролю поставок і логістики і, природно, для здійснення переказів і розрахунків.

На думку голови SEC (Комісії з цінних паперів і бірж США) Гарі Генслера, що він її озвучив на лекції для студентів MIT (Массачусетського технологічного університету), блокчейн може бути каталізатором для розвитку економіки. Щонайменше як конкурент нинішнім технологіям.

Фото: bits.media Голова SEC Гарі Генслер

Залишається відкритим питання, чи зможуть регулятори впровадити загальнодоступний децентралізований блокчейн у різних сферах держрегулювання, чи, можливо, віддадуть перевагу керованому (централізованому) варіанту, зберігаючи права адміністрування.

Підсумок

Упровадження децентралізованих цифрових валют і блокчейну кидає держрегуляторам нові виклики і створює ризики втрати контролю над фінансовими потоками. Одні уряди йдуть шляхом заборон або обмежень, інші - регулювання і отримання вигоди.

G30 у своїй доповіді запропонували не боротися з трендами, а очолити процес диджиталізації і задовольнити запити суспільства, розробивши підконтрольні державі CBDC.

Фінансові організації, вловивши тренди, переходять від точкового тестування фінтехелементів до розробки і побудови повноцінних комплексних рішень з використанням блокчейну.

Так чи інакше, віртуальні активи незабаром можуть стати нашими повсякденними засобами накопичення, обміну та розрахунків, хоча навряд чи в найближчі роки вони витіснять фіат.

Важливо у світі, що постійно змінюється, знаходити потенціал для розвитку і своєчасно освоювати нові знання і технології. Можна почати просто зараз, скачавши Trustee Wallet - криптогаманець для простого і безпечного входу у криптосвіт.