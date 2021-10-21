На Львівщині розширили і відремонтували дорогу до КПП "Грушів – Будомєж"

У Львівській області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» масово ремонтують прикордонну інфраструктуру. Останній завершений проєкт – дорога до пункту пропуску «Грушів – Будомєж» на українсько-польському кордоні, повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

«Ми вже другий рік поспіль працюємо над розбудовою прикордонних доріг. Зокрема, у 2020 році запрацювали кредитні та грантові програми від Європейського Союзу, які «простоювали» кілька років поспіль. Нам вдалося повністю відремонтувати дороги Мостиська – Краковець та Яворів – Грушів, а також розширити частину дороги Грушів – Немирів», - розповів керівник Служби Олег Береза.

В автодорі показали, як виглядає дорога Т-14-03 Грушів – Немирів на під’їзді до КПП «Грушів – Будомєж» до і після «Великого будівництва».

3 км дороги, що ведуть до пункту пропуску, не лише відремонтували, але й розширили, додавши нову смугу в напрямку КПП. Це дозволить розвантажити рух транспорту на під’їзді до кордону.

В ході ремонту посилили основу і поклали два шари асфальтобетонного покриття, замінили системи водовідведення і освітлення, зробили нові бордюри. Вартість робіт склала 35 млн гривень.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» протягом 2021-2022 років оновлять 600 км прикордонних доріг.