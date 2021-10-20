«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
ГоловнаЕкономікаБізнес

Україна хоче зберігати у своїх сховищах страховий запас газу ЄС

"Укртрансгаз" сподівається на підтримку Енергетичного співтовариства.

Україна хоче зберігати у своїх сховищах страховий запас газу ЄС
Фото: utg.ua

Компанія "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, хоче запропонувати Євросоюзу свої послуги для зберігання страхового запасу газу.

Про це повідомив т.в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома на Українському інвестиційному газовому конгресі в середу, 20 жовтня.

“Україна має що запропонувати своїм європейським партнерам. Безперечно, для цього необхідно включити українські ПСГ до переліку майданчиків, де такий страховий запас може зберігатися, та налагодити інфраструктуру для безперешкодного транспортування газу між європейськими країнами, зокрема між Україною, Польщею та Угорщиною. У цьому питанні розраховуємо найперше на підтримку європейських колег, зокрема партнерів із Energy Community. Таке партнерство буде надійним та безумовно взаємовигідним як для України, так і для країн ЄС", ‒ цитує Перелому пресслужба компанії.

Україна має найбільші сховища в Європі, їх потужність сягає 31 млрд кубометрів газу. Вони використовуються не більше ніж на 60%, а решта 40% виділені для зберігання газу компаній-нерезидентів. Ці потужності можуть бути використані, зокрема, і для зберігання страхових запасів газу країн ЄС.

Нагадаємо, що зараз у підземних сховищах України знаходиться близько 18,7 млрд кубометрів газу.

Цього року сезон закачування газу у сховища закінчився достроково в зв'язку з тим, що Росія перестала транспортувати газ до Угорщини територією України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також