Україна хоче зберігати у своїх сховищах страховий запас газу ЄС

Компанія "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, хоче запропонувати Євросоюзу свої послуги для зберігання страхового запасу газу.

Про це повідомив т.в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома на Українському інвестиційному газовому конгресі в середу, 20 жовтня.

“Україна має що запропонувати своїм європейським партнерам. Безперечно, для цього необхідно включити українські ПСГ до переліку майданчиків, де такий страховий запас може зберігатися, та налагодити інфраструктуру для безперешкодного транспортування газу між європейськими країнами, зокрема між Україною, Польщею та Угорщиною. У цьому питанні розраховуємо найперше на підтримку європейських колег, зокрема партнерів із Energy Community. Таке партнерство буде надійним та безумовно взаємовигідним як для України, так і для країн ЄС", ‒ цитує Перелому пресслужба компанії.

Україна має найбільші сховища в Європі, їх потужність сягає 31 млрд кубометрів газу. Вони використовуються не більше ніж на 60%, а решта 40% виділені для зберігання газу компаній-нерезидентів. Ці потужності можуть бути використані, зокрема, і для зберігання страхових запасів газу країн ЄС.

Нагадаємо, що зараз у підземних сховищах України знаходиться близько 18,7 млрд кубометрів газу.

Цього року сезон закачування газу у сховища закінчився достроково в зв'язку з тим, що Росія перестала транспортувати газ до Угорщини територією України.