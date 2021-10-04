Україна припинила закачування газу в сховища після втрати угорського транзиту

Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", пише "Інтерфакс-Україна".

Так, якщо 1 жовтня закачування в підземні сховища становило 13,94 млн куб. м, то 2 жовтня воно знизилося до 0,61 млн куб. м, а 3 жовтня впало до нуля.

Фото: utg.ua

На припинення закачування вплинула зупинка транзиту природного газу через Україну в напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.

Нагадаємо, що станом на 1 жовтня в підземних сховищах було 18,7 млрд кубометрів газу. В "Укртрансгазі" заявляли, що цього достатньо для стабільного проходження зими. Середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 по 2019 роки сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му.