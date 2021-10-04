"Оператор ГТС України" спростував поновлення транзиту газу до Угорщини

"Це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ".

Транзит газу до Угорщини через територію України не поновлювався. Наразі відбувається реекспорт зі сховищ.

Про це заявив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"У пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - пояснив він.

Як свідчать дані на сайті оператора, станом на вечір неділі, 3 жовтня, потік газу через пункт "Берегово" на угорсько-українському кордоні становив трохи більше 200 тисяч кубометрів на годину.

1-2 жовтня прокачування за цим маршрутом не було.

Натомість станом на 9:45 4 жовтня потік палива через прикордонний пункт "Берегово" становить уже майже 2,45 млн кубометрів на годину.

27 вересня угорська державна енергетична група MVM CEEnergy Zrt уклала угоду з "Газпромом" про постачання російського газу на період до 2036 року в обхід України. Йдеться про закупівлю по 4,5 млрд кубометрів газу щороку. 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим "Оператор ГТС" заявив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або й припинитися.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало підписання контракту, назвавши його догоджанням Кремлю. У відповідь міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав позицію України "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини". Угорське МЗС викликало посла України на розмову, українське міністерство відповіло дзеркально і викликало угорського посла.

Наслідки нового контракту наразі оцінює Єврокомісія.