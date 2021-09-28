Сіярто назвав "втручанням у внутрішні справи" реакцію України на новий газовий контракт Угорщини з "Газпромом"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував реакцію України на новий газовий контракт з "Газпромом". Він звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни, повідомляє Reuters.

"Споживання газу (Європою, - ред.) не буде знижуватися, як і роль "Газпрому", - сказав Сіярто після підписання угоди.

Глава МЗС Угорщини додав, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".

"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політики", - наголосив він.

Напередодні Україна різко розкритикувала Угорщину через новий газовий контракт з "Газпромом". МЗС повідомило, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, але міністр Дмитро Кулеба на нього не поїде.

27 вересня угорська державна енергетична група MVM CEEnergy Zrt уклала угоду з "Газпромом" про постачання російського газу на період до 2036 року в обхід України. Йдеться про закупівлю по 4,5 млрд кубометрів газу щороку. 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим "Оператор ГТС" заявив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або й припинитися.