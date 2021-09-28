​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
ГоловнаПолітика

Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні

Президент запросив керівництво компанії в Київ для участі у "Дія.Саміт".

Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні
Фото: Пресс-служба президента

Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву американської соціальної мережі Facebook розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні.

Пресслужба глави держави повідомляє, що президент провів відеоконференцію з головним операційним директором компанії Шеріл Сендберг і віцепрезидентом Ніком Клеггом і запросив представників Facebook відвідати форум "Дія.Саміт". Захід відбудеться в Києві 29 листопада.

"Це було б серйозною підтримкою digital-напрямку в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі з реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже хорошим сигналом", - наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних.

Президент також зауважив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Зокрема, він поінформував про досвід роботи Центру протидії дезінформації, який співпрацює з міжнародними партнерами нашої держави й допомагав протидіяти російському втручанню під час виборів у Молдові.

Зі свого боку віцепрезидент Facebook Нік Клегг повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії у світі було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19 та впливали на суспільну думку, серед яких 18 – в Україні.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також