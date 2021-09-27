Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ глава держави підписав 27 вересня.
Своїм указом президент України ввів до складу Нацради з інвестицій:
- першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
- міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
- заступника голови офісу президента і заступника секретаря РНБО Юлію Свириденко.
Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:
- головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;
- президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;
- голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
- віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.
Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, в червні Володимир Зеленський запросив власника Viber увійти до складу Національної інвестиційної ради.