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Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ глава держави підписав 27 вересня.

Своїм указом президент України ввів до складу Нацради з інвестицій:

Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:

  • головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;
  • президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;
  • голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
  • віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, в червні Володимир Зеленський запросив власника Viber увійти до складу Національної інвестиційної ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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