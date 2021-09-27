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Міністерствам і держорганам встановили цільовий показник вакцинації - 70% співробітників до середини жовтня

Вакциновані набагато рідше потрапляють в лікарні.

Міністерствам і держорганам встановили цільовий показник вакцинації - 70% співробітників до середини жовтня
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Українські міністерства та центральні органи влади через два тижні мають мати 70% вакцинованих співробітників.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", - сказано на сайті Офісу президента.

Зараз найкращі показники мають Міністерство оборони (84% щеплених двома дозами) і МВС (68%).

Таких же показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

Прем'єр Денис Шмигаль доповів Зеленському, що захворюваність на ковід в Україні зростає 10-й тиждень поспіль. Зараз кількість хворих становить 94,5 тис. осіб, з них 16,7 тис. - в лікарнях.

97% госпіталізованих не були вакциновані від ковіду.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково в разі необхідності.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

За минулий тиждень (21-27 вересня) в Україні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше порівняно з позаминулим. Повністю вакциновано від ковіду 13,1% населення України, хоча б однією дозою - 16,3%.

МОЗ планує найближчим часом запровадити обов'язкову вакцинацію від ковіду для чиновників та освітян.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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