Фото: ssu.gov.ua

В Івано-Франківській області викрили схему підробки та збуту міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Її організатором вважають місцевого мешканця, якому повідомили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу - підробка документів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Слідство вважає, що чоловік разом з помічницею почав займатися підробкою свідоцтв ще на початку 2021 року, тобто від самого старту вакцинальної кампанії.

Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, хоча справжнє свідоцтво можна отримати абсолютно безкоштовно. На підроблених документах зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Фото: ssu.gov.ua

Клієнтів шукали через туристичну агенцію, де орендували кабінет. Ними були не тільки українці, але й громадяни РФ та Молдови. Копії бланків свідоцтв про вакцинацію створювали на комп’ютері, роздруковували, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. Замовлення відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі данні.

За даними СБУ, щотижневий прибуток становив понад 30 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці знайшли чорнові записи із клієнтською базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Нагадаємо, що аналогічну схему викрили у Черкаській області, де організаторкою нібито була сімейна лікарка. Вона пропонувала внести відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів за 5 тисяч гривень, але робила це з помилками, щоб медична довідка не генерувалася в "Дії". Натомість медпрацівниця видавала клієнтам паперові ковід-сертифікати, завірені власною печаткою.