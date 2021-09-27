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З початку року за корупцію засуджено 14 посадовців митної служби, - СБУ

Більше 50 особам повідомлено про підозру.

З початку року за корупцію засуджено 14 посадовців митної служби, - СБУ

З початку року повідомлено про підозру 64 учасникам корупційних схем на державному кордоні кордоні, 14 зловмисників було засуджено.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що також було нейтралізовано два організованих угруповання. До їх складу входили чиновники Митної служби, яківимагали гроші за безперешкодне перевезення товарів через державний кордон.

Так у Луганській області повідомлено про підозру чотирьом керівникам Східної митниці, які організували корупційний механізм одержання грошей від підприємців. За різні суми хабарів учасники схеми не створювали штучних перешкод імпортерам під час митного оформлення вантажів.

У Рівненській області заблоковано корупційну схему із розмитнення вантажних автомобілів. Через незаконне оформлення транспортних засобів, державний бюджет недоотримав понад 15 млн гривень у вигляді обов’язкових платежів.

У Київській області ліквідовано схему "кришування" контрабанди посадовцями митного посту "Аеропорт Бориспіль". Чиновники систематично вимагали гроші з підприємців за сприяння в оформленні несупроводжувального багажу.

На Львівщині викрито двох посадовців митного посту "Яворів". Зловмисники налагодили механізм вимагання грошей з представників комерційних структур за створення "зеленого" коридору для їх продукції. За попередніми даними, протиправна діяльність чиновників завдала держбюджету збитків у розмірі 2,7 млн грн.

У Дніпропетровській області було викрито схему "прискореного" оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру одному з керівників митного посту Дніпровської митниці, двом його підлеглим і митному брокеру.

Крім того, повідомлено про підозру одному з керівників митного посту "Ліски" та ще одному посадовцю Київської митниці. Зловмисники вимагали гроші за безперешкодне розмитнення товарів широкого вжитку.

Тривають сліді дії.

Нагадаємо, на початку квітня понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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