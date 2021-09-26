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На Полтавщині автомобіль впав у річку, загинули троє людей

Легковик LADA Priora, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки Псел з пригорка.

У Миргородському районі на Полтавщині легковий автомобіль впав у річку. У салоні авто перебували троє чоловіків - всі вони загинули.

Про це повідомляє пресслужба МВС України

Інцидент трапився вчора близько 17:30. За попередніми даними, легковик LADA Priora, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки Псел з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших – залишилися в салоні.

Сьогодні близько 12-ї рятувальники витягнули з річки потонулий автомобіль з тілами трьох чоловіків.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, у місті Долинська Кіровоградської області у ДТП потрапив легковий автомобіль “Audi”.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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