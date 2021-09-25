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У Дніпрі легковик влетів у сміттєвоз, загинула 20-річна дівчина

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

У Дніпрі на проспекті Гагаріна легковик “Mitsubishi Еvolution” виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом “МАЗ”. Загинула 20-річна дівчина.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Аварія сталася вночі у суботу, 25 вересня. Внаслідок ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

“За допомогою гідравлічного різака та розтискача, надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та рульову колонку, деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Врятованих двох молодих чоловіків та дівчину працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

Водій та пасажир автомобіля “МАЗ” не постраждали.

Правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ трапилася аварія за участі легкового автомобіля та вантажівки, внаслідок якої загинула одна людина.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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