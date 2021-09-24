Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського та Водяного противник вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Втрат серед українських захисників немає. Військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене озброєння.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ немає.