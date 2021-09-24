Трьом бойовикам "ДНР" повідомили підозру за знущання над полоненими в Донецькому телецентрі

Служба безпеки України заочно повідомила підозру трьом колишнім силовикам (двоє служили в Збройних силах, один - в СБУ), які перейшли на сторону бойовиків "ДНР".

На сайті Офісу генпрокурора повідомляється, що їм інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Колишні силовики отримали від окупаційної влади посади "начальника Харцизького МРВ МДБ ДНР", "співробітника відділу управління контррозвідки МДБ ДНР" та "військового коменданта військової комендатури №12 м. Ясинувата".

Слідство встановило, що з квітня 2014 року по травень 2015 року вони катували полонених у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі.

"У ході проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних мешканців тортури – систематично били руками і ногами. Також тривалий час вони утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій указані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Підозрюваних збираються оголосити в розшук та заочно судити.