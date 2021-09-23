Співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох учасників злочинного угруповання на Одещині. Учасники банди залякували, тероризували та викрадали мешканців і гостей міста Южне.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку вартістю близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.

Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, раніше СБУ заочно повідомила про підозру керівнику окупаційної адміністрації Макіївки Сергію Голощапову.