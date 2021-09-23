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СБУ затримала членів банди, які тероризували мешканців міста на Одещині

Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу.

Співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох учасників злочинного угруповання на Одещині. Учасники банди залякували, тероризували та викрадали мешканців і гостей міста Южне.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку вартістю близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.

Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, раніше СБУ заочно повідомила про підозру керівнику окупаційної адміністрації Макіївки Сергію Голощапову.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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