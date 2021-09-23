За оперативними даними, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила у районі операції Об’єднаних сил три схрони з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З тайників вилучено 1 кг пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

За оперативними даними, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

У схроні, замаскованому у покинутому гаражі у Лисичанську на Луганщині, серед іншого виявлені понад 100 гранатометних пострілів, ручні гранати та понад 2,6 тис.набоїв.

З іншого тайнику, обладнаного поблизу насосної станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.

На Донеччині в Маріуполі, у руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру.

Фото: СБУ

За матеріалами СБУ тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області Служба безпеки України виявила справжній схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.