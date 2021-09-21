Тайник був облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій станції "Дружківка".

Під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області Служба безпеки України виявила справжній схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Тайник був облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції "Дружківка", повідомляє пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці серед іншого виявили8 протитанкових реактивних гранат, 0,5 кг тротилу і пластиду, три протитанкові міни з часовими детонаторами,9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3, запальну міну-гранату, два стартові заряди до протитанкової гранати, кумулятивний заряд,понад 1,5 тис набоїв різного калібру, димову шашку.

"Заходи із виявлення та знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій", - зазначають у СБУ.

Триває слідство.

Раніше у вересні схованку з великою кількістю вибухівки і гранат знайшли на Закарпатті. Засоби ураження, ймовірно, належали торговцям зброєю.