У Жашкові не планують перейменовувати вулицю, названу на честь "єдинороски" Терешкової

У Жашкові, що на Черкащині, у зв'язку з відсутністю звернень громадян міська рада відмовляється виконувати закон про декомунізацію і перейменувати вулицю, названу на честь космонавтки, діячки Компартії, нині депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової.

Про це йдеться у відповіді Жашківської міської ради на запит кореспондента LB.ua.

Водночас за інформацією місцевих чиновників, питання перейменування вулиць планують закінчити до 2021 року "у зв'язку з наявністю інших проблем у місті".

За словами співрозмовника з міськради, місцеві жителі не подають пропозиції для перейменування вулиць.

Вулиці на честь космонавтки Валентини Терешкової підпадають під дію Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Раніше в Подільську також відмовилися перейменовувати вулицю, названу на честь Терешкової.

12 липня на сесії міської ради Малина, що на Житомирщині, перейменували вулицю імені Терешкової. Тепер вулиця матиме назву Космонавта Каденюка. Також у Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки.