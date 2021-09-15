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У Кіровоградській області знайшли недемонтований пам’ятник Леніну

Раніше вважалося, що у області не залишилися "ленінів". 

У селі Бандурово Гайворонського району залишився недемонтований пам’ятник Леніну. Про це LB.ua стало відомо від місцевих жителів.

Пам’ятник знаходиться біля школи. 

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

На початку декомунізації місцеві чиновники Банудрова не перейменовували топоніми, що названі в честь комуністичних діячів, але це зробила обласна адміністрація у 2016 році.

Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінничині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник), на заводі НКМЗ у місті Краматорськ та в Кіровоградській області.

Нагадаємо, минулого тижні на Хмельниччині знесли останній відомий в області пам’ятник Леніну.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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