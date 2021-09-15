Раніше вважалося, що у області не залишилися "ленінів".

У селі Бандурово Гайворонського району залишився недемонтований пам’ятник Леніну. Про це LB.ua стало відомо від місцевих жителів.

Пам’ятник знаходиться біля школи.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

На початку декомунізації місцеві чиновники Банудрова не перейменовували топоніми, що названі в честь комуністичних діячів, але це зробила обласна адміністрація у 2016 році.

Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінничині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник), на заводі НКМЗ у місті Краматорськ та в Кіровоградській області.

Нагадаємо, минулого тижні на Хмельниччині знесли останній відомий в області пам’ятник Леніну.