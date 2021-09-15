У селі Бандурово Гайворонського району залишився недемонтований пам’ятник Леніну. Про це LB.ua стало відомо від місцевих жителів.
Пам’ятник знаходиться біля школи.
На початку декомунізації місцеві чиновники Банудрова не перейменовували топоніми, що названі в честь комуністичних діячів, але це зробила обласна адміністрація у 2016 році.
Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінничині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник), на заводі НКМЗ у місті Краматорськ та в Кіровоградській області.
Нагадаємо, минулого тижні на Хмельниччині знесли останній відомий в області пам’ятник Леніну.