У Подільську відмовились перейменовувати вулицю названу на честь "єдинороски" Терешкової

У Подільську, що на Одещині, через опитування місцевих жителів відмовились перейменовувати вулицю імені Валентини Терешкової. Про це журналісту LB.ua стало відомо через відповідь на запит.

У травні цього року Подільська міська рада провела громадське опитування щодо перейменування, але мешканці виступили проти. Внаслідок цього міська рада відмовилась від перейменування вулиці, але, відповідно до чинного законодавства, назва вулиці все одно має бути змінена.

“Опитування жителів проводила ветеранська організація мікрорайону, яка логічно, що буде проти перейменування, бо це ж порушення скрєп. Зараз знову надішлемо листи на Український інститут національної пам'яті для реагування, так як це є порушенням закону”, – прокоментував відповідь LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Раніше вулицю імені Терешкової вирішили лишити і в Тузлі Миколаївської області. Там місцеві жителі також проголосували проти перейменування, мотивуючи це тим, що вулиця названа на честь жінки-космонавтки, а не особи, яка голосувала за анексію Криму та була в ЦК КПРС.