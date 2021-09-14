За мотивами косівських орнаментів: нова колекція Marta Wachholz у супроводі симфонічного оркестру

8 вересня у Львові відбувся показ нової колекції SS 2022 бренду Marta Wachholz у супроводі симфонічного оркестру INSO-Lviv. Показ, приурочений до святкування 30 річниці Незалежності України, став частиною кроссекторального проєкту Lviv Orchestra Fashion, який Lviv Fashion Week організовує вже вдруге за підтримки Українського культурного фонду.

Концепція нової колекції Marta Wachholz передбачала використання та інтерпретацію візуальних образів косівської кераміки і візуальних елементів зі сфери авіації. Джерелом інспірацій для її створення стали мотиви і кольорова гама косівських орнаментів, а також діяльність видатного авіаконструктора та винахідника українського походження Ігора Сікорського, власника Sikorsky Aircraft, розробника літаків та гелікоптерів, що встановлювали світові рекорди у 1920-1950-х роках.

Дизайнерка поєднала елементи гуцульської мальованої кераміки з елементами льотного одягу – парашутних ременів, головних уборів, аксесуарів пілотів тощо. На виготовлення деяких суконь, форма яких є дизайнерською алюзією до парашутів, знадобилося 15-20 метрів тканини.

“Це було прекрасно. Я під враженням від Inso-Lviv та солістів, - розповідає Марта Ваххольц. - В мені завжди все тремтить, коли я їх слухаю, а коли ця музика акомпанує моєму показу – це неймовірно! Емоції переповнюють. Я дуже щаслива і вдячна усім, завдяки кому показ відбувся на такому високому професійному рівні і у надзвичайній атмосфері. Це чудовий досвід, радію неймовірно.”

Музичне оформлення показу створювали симфонічний оркестр INSO-Lviv та солісти: MANU (електроніка), Остап Костюк (гуцульські духові інструменти, голос), Ярема Павлів (скрипка), Уляна Горбачевська (голос), які доповнили об’ємне звучання оркестру сучасними електронними бітами, народними гуцульськими інструментами та співанками. Авторами концепції музичного оформлення стали Уляна Горбачевська - співачка, акторка, режисерка, дослідниця автентичних давніх українських пісень та композиторка Марія Олійник.

Для колекції було створено унікальний дизайн тканини з візерунком автентичних косівських керамічних кахлів. Косівська кераміка внесена до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, використання та інтерпретація її візуальних образів у колекції проєкту Lviv Orchestra Fashion тим самим привертає увагу до проблематики збереження культурної спадщини.