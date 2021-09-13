У застосунку "Київ Цифровий" з’явиться сервіс руху транспорту

Користувачі зможуть знаходити потрібні зупинки та маршрути, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі.

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" з’явиться сервіс руху транспорту.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що сервіс оцифровує дані КП "Київпастранс" про міські зупинки та маршрути, щоб надати їх користувачам у зручному форматі.

"Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі. Пошук можна буде здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки. Крім того, застосунок відображатиме час відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію, на якій зупинці можливо здійснити пересадку. Потрібні маршрути користувачі зможуть додати в «Обране», щоб завжди мати їх під рукою", - йдеться в повідомленні.

Наразі розробники готують "Рух транспорту" до релізу в бета-версії. Користувачів залучатимуть, щоб вони залишали відгуки для покращення та доповнення сервісу.

Також міська влада продовжить удосконалювати сервіси QR-квитків і транспортної карти для зручної оплати проїзду.

Наразі QR-квитками в застосунку скористалися близько 5 мільйонів разів, поповнювали транспортні карти понад 2 мільйони разів.

Нагадаємо, "Київ Цифровий" – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом, а також голосування за проєкти Громадського бюджету.

Застосунок доступний для безкоштовного завантаження у App Store та Google Play.

У серпні КМДА також запустила сайт для замовлення спецперепусток на транспорт на випадок локдауну. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток потрібно буде ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки "Київ Цифровий" (або "синьої" картки старого зразка чи картки Киянина) кожного працівника.