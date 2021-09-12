У понеділок дощитиме у західних та більшості північних областей України

У понеділок, 13 вересня із північного заходу до України наблизиться атмосферний фронт, відповідно у деяких регіонах задощить.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Але більшість території все ще матиме змогу насолоджуватися м'яким вересневим теплом”, – йдеться у повідомленні.

Невеликий короткочасний дощ та грозу обіцяють лише вдень місцями у західних та у більшості північних областей.

Вночі та вранці на заході країни подекуди туман.

Температур вночі 9-14°, на узбережжі Чорного моря до 17°; вдень 22-27°, у південних областях до 29°; в Карпатах вдень 13-18°, вночі 5-10°.