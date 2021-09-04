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Завтра в Україні буде без дощів, температура до +22

6-8 вересня низці областей прогнозують заморозки.

Неділя, 5 вересня в Україні має бути без дощів та опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температур вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°.

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотні опади на території країни не очікуються. Проте за температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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