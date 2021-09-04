Завтра в Україні буде без дощів, температура до +22

Неділя, 5 вересня в Україні має бути без дощів та опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температур вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°.

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотні опади на території країни не очікуються. Проте за температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.