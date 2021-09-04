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До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю

Вони разом з українськими правоохоронцями нестимуть службу у місцях паломництва хасидів.

До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомили у МВС.

Вони до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника обласного управління поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.

“Усім присутнім доведена інформація щодо дотримання законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог”, – зазначив Коваленко.

Поліція показала ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.

Нагадаємо, 1 вересня понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки у місті.

До 6 вересня на територію Умані має прибути понад 23 тисячі хасидів. Загалом цьогоріч очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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