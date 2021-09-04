До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.
Про це повідомили у МВС.
Вони до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.
Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника обласного управління поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.
“Усім присутнім доведена інформація щодо дотримання законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог”, – зазначив Коваленко.
Поліція показала ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.
Нагадаємо, 1 вересня понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки у місті.
До 6 вересня на територію Умані має прибути понад 23 тисячі хасидів. Загалом цьогоріч очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу.
На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.
У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.