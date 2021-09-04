Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили
Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині СБУ виявила черговий схрон бойовиків

Серед іншого правоохоронці вилучили зі схрону 4 кг тротилу та 14 гранат Ф-1 та РГД-5.

Фото: СБУ

Поблизу селища Біловодськ на Луганщині Служба безпеки України викрила черговий схрон бойовиків. У ньому знайшли бойові засоби ураження, які призначалися для виготовлення саморобної вибухівки.

Проце повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.

"Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків «МДБ ЛНР»", - йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці вилучили зі схрону 4 кг тротилу; 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром; 5 гранатометних пострілів ВОГ-25; 3 запали; 2 електродетонатори; майже 400 набоїв різного калібру.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За версією слідства, виявлені знахідки призначалися для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України.

Нагадаємо, у червні цього року Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також