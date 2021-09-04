Серед іншого правоохоронці вилучили зі схрону 4 кг тротилу та 14 гранат Ф-1 та РГД-5.

Фото: СБУ

Поблизу селища Біловодськ на Луганщині Служба безпеки України викрила черговий схрон бойовиків. У ньому знайшли бойові засоби ураження, які призначалися для виготовлення саморобної вибухівки.

Проце повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.

"Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків «МДБ ЛНР»", - йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці вилучили зі схрону 4 кг тротилу; 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром; 5 гранатометних пострілів ВОГ-25; 3 запали; 2 електродетонатори; майже 400 набоїв різного калібру.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За версією слідства, виявлені знахідки призначалися для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України.

Нагадаємо, у червні цього року Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.