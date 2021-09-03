Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Від початку доби 3 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначається у повідомленні.

До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 га території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили два пошкоджені будинки.

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення.