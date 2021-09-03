СБУ заочно висунула підозру першому "міністру держбезпеки ДНР"

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру полковника ФСБ, який у 2014-2015 роках був першим "міністро державної безпеки ДНР".

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної прокуратури.

43-річному підозрюваному інкримінують сепаратизм та участь в терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2014 по березень 2015 року правопорушник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, займав псевдопосаду міністра державної безпеки «ДНР». У період «керування» підозрюваним псевдоміністерством, на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку продовжила функціонувати так звана «база МДБ», на території якої незаконно, порушуючи закони та звичаї війни, утримували цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У 2014-2015 роках так зване "МГБ ДНР" очолював росіянин Андрій Пінчук. Зараз він є одним з керівників "Союзу добровольців Донбасу", який об'єднує в Росії учасників війни проти України.