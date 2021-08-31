У Мін‘юсті розповіли, ким працюватиме довічниця, яку взяли на роботу

Засуджена до довічного ув'язнення жінка, яка отримала роботу в Міністерстві юстиції України, призначена на посаду помічника патронатної служби міністра.

Про це повідомили у Мін’юсті на запит LB.ua.

Посадові обов’язки працівниці визначені трудовим договором від 4 серпня 2021 року.

Зокрема, до її трудових обов’язків належить:

складання звіту про стан виконавської дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;

надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної служби та особами, що відбувають покарання, та покращення умов їх перебування у місцях позбавлення волі.

У пресслужбі відомства додали, що згідно з ч. 3 ст. 12 закону "Про центральні органи виконавчої влади" міністр самостійно визначає персональний склад своєї патронатної служби. Працівники цієї служби призначаються на посаду та звільняються з неї державним секретарем міністерства за поданням міністра, а також у зв’язку зі звільненням міністра.

Проведення конкурсу на посаду в патронатній службі міністра законодавством не передбачено.

Про те, що Мін'юст узяв на роботу засуджену до довічного ув'язнення жінку, вчора повідомив глава відомства Денис Малюська. Міністр наголосив, що "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

За інформацією ЗМІ, довічницю рекомендувала на роботу помічниця народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша Яна Баранова.