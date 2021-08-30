На Харківщині чиновники привласнили пенсії мешканців з ОРДЛО на 5 млн грн

Служба безпеки України припинила масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій у Харківській області.

Чиновники "виплачували" пенсії громадянам, які мешкають в ОРДЛО, хоча насправді всі кошти осідали в кишенях зловмисників. За попередніми оцінками, збитки держави від незаконних соціальних виплат становлять майже 5 млн грн, інформує пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що до оборудок із державними коштами причетні посадовці пенсійного фонду та банку.

"Зловмисники, користуючись службовим становищем, вносили недостовірні відомості до бази даних. Зокрема, вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки і отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла", - сказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, така схема діяла протягом декількох років. За попередніми висновками фахівців, зловмисникам вдалось привласнити приблизно 5 млн грн.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила протиправну діяльність посадовців однієї з філій "Укрзалізниці" в Харківській області, які привласнили майже 2 млн гривень, виділених на зарплати працівникам.