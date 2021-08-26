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ДБР затримало керівника національного парку, до якого відноситься Бирючий острів

Підозрюваний - чинний депутат Мелітопольської міськради.

ДБР затримало керівника національного парку, до якого відноситься Бирючий острів
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало в.о. генерального директора Азово-Сиваського національного природного парку Олега Бандуріна за підозрою в систематичному хабарництві.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За версією слідства, він "брав з туристів додаткові гроші, за які вони «вільно» пересуватися заповідною територією" острова Бирючий на автомобілі. Затримання відбулося в службовому кабінеті під час отримання грошей.

Бандуріну, який є чинним депутатом Мелітопольської міської ради, збираються повідомити про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Азово-Сиваський національний парк підпорядкований Державному управлінню справами.

Нагадаємо, що у червні 2021 року правоохоронні органи передали до суду обвинувальний акт проти директора одного з найбільших заповідників України - "Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Його судитимуть за розтрату.

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