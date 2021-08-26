Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Формула незалежності
Формула незалежності
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
ГоловнаПраво

Хасида, який влаштував бійку в Умані, депортують з України

Громадянину Ізраїлю на три роки заборонять в’їзд в Україну.

Хасида, який влаштував бійку в Умані, депортують з України
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

19-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував бійку в Умані, депортують з України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Зазначається, що 22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту. Поліцейські склали на порушника-хасида адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство).

Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.

Раніше в Умані поліція затримала громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в День Незалежності.Внаслідок стрілянини травми отримав місцевий житель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також