Хасида, який влаштував бійку в Умані, депортують з України

Громадянину Ізраїлю на три роки заборонять в’їзд в Україну.

19-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував бійку в Умані, депортують з України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Зазначається, що 22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту. Поліцейські склали на порушника-хасида адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство).

Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.

Раніше в Умані поліція затримала громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в День Незалежності.Внаслідок стрілянини травми отримав місцевий житель.