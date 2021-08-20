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ЦВК оголосила неможливим проведення місцевих виборів у 18 тергромадах поблизу лінії зіткнення

Комісія отримала висновки Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій. 

ЦВК оголосила неможливим проведення місцевих виборів у 18 тергромадах поблизу лінії зіткнення
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах.

Про це повідомляє пресслужба секретаріату Комісії.

До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

У ЦВК нагадали, що 17 серпня Комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

“У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей”, - йдеться у повідомленні.

Це не перше звернення ЦВК до місцевих адміністрацій на сході України. У липні минулого року ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах.

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