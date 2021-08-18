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Кабмін послабив правила в’їзду для іноземців

Іноземці, які які мають COVID-сертифікат або одужали від ковіду, зможуть не проходити самоізоляцію після в’їзду до України.

Кабмін послабив правила в’їзду для іноземців

Іноземці та особи без громадянства, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або кількома дозами схвалених ВООЗ вакцин, або одужали від COVID-19 відтепер можуть не проходити самоізоляцію після в’їзду до України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 18 серпня, передає “Укрінформ”.

Згідно з порівняльною таблицею до проєкту постанови, перетин державного кордону України можливий у випадку пред’явлення іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією або кількома дозами вакцин, дозволених ВООЗ.

Іноземці та особи без громадянства, як і раніше, можуть в’їхати до України за умови негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або ж негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін своїм рішенням визначив, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд, підлягають самоізоляції. Це стосується і громадян України, і іноземців.

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