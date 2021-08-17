Зеленський почав шукати заміну Тупицькому в КСУ

Президент створив конкурсну комісію та визначив її склад.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №365/2021 про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду за квотою президента України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Цим указом затверджено положення про проведення конкурсу та персональний склад комісії, якій доручається провести конкурс. До її складу увійшли семеро правників, в тому числі директор Європейської організації публічного права Спиридон Флогаітіс, член дорадчого органу ЄС з питань відбору суддів Мірослав Вижиковський та суддя Федерального суду претензій США Богдан Футей.

Президент України призначає третину складу Конституційного Суду - шістьох суддів.

Суддів Володимира Мойсика, Василя Лемака, Віктора Колісника та Сергія Головатого призначив попередній президент Петро Порошенко.

Ще двоє - Олександр Тупицький і Олександр Касмінін - були призначені Віктором Януковичем.

У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував укази Януковича про призначення Тупицького і Касмініна, але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

Справу ще розглядатиме Велика палата Верховного Суду.

Незалежно від остаточного рішення, Тупицький має залишити посаду через кілька місяців. Його було призначено у травні 2013 року, а термін повноважень судді КСУ становить дев'ять років. Касмінін є суддею КСУ з вересня 2013 року.