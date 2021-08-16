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П’ятьох службовців КМДА та двох підприємців викрили у зловживаннях на евакуації авто

"Денний план" становив 300 актів.

Фото: t.me/usov_ua

П’яти службовим особам Київської міської державної адміністрації та двом керівникам приватних компаній повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво інспекції з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики. Автомобілі власники могли забрати лише після оплати «штрафів», сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

"До цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у м. Києві. Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати «денний план», вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи»", - сказано в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

За результатами проведення більше 30 санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів.

У КМДА заявили, що інспекція наразі "обезголовлена і практично паралізована", сервери та робочі станції вилучені, а евакуація автівок у столиці не здійснюється.

Раніше повідомляли, що у департамент транспортної інфраструктури КМДА знову прийшли з обшуками у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту.

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