У департамент транспортної інфраструктури КМДА знову прийшли з обшуками

У КМДА заявили про продовження системного тиску на владу.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях проводять обшуки у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту.

Обшуки тривають у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, замовника робіт та підрядника, а також за місцями проживання фігурантів провадження, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Надалі, у липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

«Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об’єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» не виконувались. Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн». - сказано в повідомленні.

У КМДА зазначили, що документи стосовно Подільського мосту неодноразово вилучали та перевіряли представники правоохоронних органів.

У міськдержадміністрації наголосили, що численні обшуки, які паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, є політичною акцією і системним тиском.

Раніше КМДА звинуватила ДФС у маніпулюванні фактами та перекручуванні інформації. Міська влада повідомила, що всі слідчі дії стосуються підрядних, а не комунальних компаній.