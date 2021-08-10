КМДА звинуватила ДФС у маніпулюванні фактами та перекручуванні інформації

У КМДА прокоментували інформацію Державної фіскальної служби про корупційні правопорушення в Києві.

Перераховані ДФС 40 обшуків, допити 75 осіб та проведення експертиз стосуються винятково діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами, повідомили в пресслужбі КМДА.

"Підставами для проведення обшуків на комунальних підприємствах міста є лише те, що у них знаходиться тендерна документація, яка також дублюється з 2016 року у відкритому доступі через систему електронних закупівель", – зазначили в адміністрації.

У КМДА додали, що твердження правоохоронців, як основної версії слідства, про те, що вчинення таких правопорушень без участі чи мовчазної згоди представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є неможливим, досі не знаходить підтвердження, попри досить тривале розслідування.

Нагадаємо, вчора ДФС повідомила, що корупційні злочини відбувалися "за участі чи мовчазної згоди представників виконавчого органу Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації".