Зеленський лідирує в президентському рейтингу з великим відривом від Порошенка і Бойка

Президент Володимир Зеленський виграв би президентські вибори, якби вони проводилися найближчим часом, зі значним відривом від найближчих суперників Петра Порошенка і Юрія Бойка.

Про це свідчить свіже соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова.

Респондентам запропонували список з 12 можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували.

Серед зазначених кандидатів найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 28,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 15,9% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Юрій Бойко з показником 14,6%.

Юлія Тимошенко набрала б 10,9% голосів, Ігор Смешко - 5,9%.

У другому турі Зеленський перемагає і Порошенка (60,7% проти 39,3%), і Бойка (68% проти 32%).

Дослідження проводилось з 29 липня по 4 серпня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, останнє опитування групи "Рейтинг" дало Зеленському 27,7% голосів, Порошенку - 13,3%, а Бойку - тільки 10,1%.