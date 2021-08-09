Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ

Фото: www.mil.gov.ua Максим Миргородський

Новим командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) призначений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максим Миргородський.

Відповідний Указ №346/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Мілітарний портал", Максим Миргородський (позивний "Майк") під час війни на сході України брав участь у боях за Слов’янськ, обороні Донецького аеропорту та боях за Дебальцеве.

25 квітня 2015 року Миргородський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького I ступеня, ставши таким чином першим із учасників АТО повним лицарем цього ордена.

Під час війни продовжив навчання, у червні 2017 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, отримав диплом магістра.

Нагадаємо, попереднього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка Зеленський звільнив своїм указом 28 липня.

Того ж дня президент змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України та та Командувача об'єднаних сил - замість Сергія Корнійчука та Володимира Кравченка новими керівниками стали відповідно Сергій Шаптала та Олександр Павлюк.

Посада командувача Десантно-штурмових військ весь цей час залишалась вакантною.