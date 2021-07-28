Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень у вищому командному складі Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Так, Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та Командувача об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Відповідно начальником Генерального штабу Збройних Сил України призначений Сергій Шаптала, новим командувачем об'єднаних сил став Олександр Павлюк.

Президент звернув увагу командирів ЗСУ, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідність активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації української армії та підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

Голова держави також наголосив на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце чинного командувача оперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного.

Руслан Хомчак очолював Генштаб ЗСУ з травня 2019 року.